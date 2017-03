Martin Boire invite la population à enrichir la vie communautaire à Longueuil

Texte et photo : Pierre Turbis

Directeur général de la Corporation de développement communautaire (CDC) de Longueuil depuis 3 ans, Martin Boire a l’action communautaire dans les gènes depuis toujours. « Aussi loin que me portent mes souvenirs, j’ai toujours été impliqué pour les autres. En 2005, alors que je présidais l’association étudiante du Cégep Édouard-Montpetit, nous avions mené une lutte pour obtenir que les tarifs étudiants pour le transport en commun s’appliquent jusqu’à 25 ans. »

À son arrivée à la direction de la CDC, Martin était très heureux de côtoyer des gens pour qui le soin des autres est au cœur de chacune des actions. « J’apprécie particulièrement la solidarité qui règne entre nous. Alors que certains nous perçoivent comme des rêveurs, je suis impressionné par les effets concrets de nos actions. Face aux problématiques auxquelles nous sommes confrontées, nous demeurons en mode solution. En concertation avec nos nombreux partenaires, nous avons développé une expertise de plus en plus reconnue. »

« Quand on constate que l’agglomération de Longueuil comprend plus de 200 organismes communautaires, nous réalisons à quel point nous sommes nombreux à travailler pour le mieux être des plus démunis, nous sentons une énergie assez impressionnante. À titre d’exemple, nous avons été consultés par la Ville de Longueuil dans l’élaboration de sa politique du logement. »

Martin Boire raconte que la CDC fait face au défi de réorganiser la gouvernance du milieu social en donnant une place à la relève qui arrive avec son dynamisme et la force de la jeunesse. « Nous avons la conviction que nous faisons une différence positive dans la vie de ceux que nous aidons. Parmi les projets en développement, on notera la démarche amorcée pour acquérir l’église Saint-Maxime, que nous souhaitons transformer en centre communautaire familial. Je me réjouis de voir la force de l’action communautaire dans l’agglomération de Longueuil et souhaite y accueillir le plus de monde possible. »