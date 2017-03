Le ministre Gaétan Barrette annonce des investissements de 6,3 M$ pour diminuer l’attente dans les urgences de la Montérégie-Centre

Texte et photo : Pierre Turbis

Accompagné de la ministre responsable du territoire de la Montérégie, madame Lucie Charlebois, le ministre de la Santé et des Services Sociaux et député de Lapinière, monsieur Gaétan Barrette, était à Longueuil le 24 février pour annoncer une aide financière de 6,3 M$ pour le territoire de la Montérégie-Centre. Cette somme servira à la création de 96 nouvelles places pour les personnes en attente de services en hébergement, en réadaptation et en convalescence, de même qu’en santé mentale, et à l’ajout d’effectifs en centres d’hébergement et de longue durée (CHSLD).

Concrètement, le territoire de la Montérégie-Centre recevra 5,4 M$ pour financer l’ajout de 96 places en CHSLD, dont 2 unités de 32 lits d’hébergement pour personnes âgées en lourde perte d’autonomie avec profil Iso-SMAF de 11 à 14 et 1 unité de 32 lits d’hébergement pour personnes âgées en perte d’autonomie, dont 18 avec profil santé mentale et 14 avec profil troubles de comportement.

Ces 96 nouvelles places en CHSLD seront bientôt créées à la suite d’un appel d’offres. Ainsi, ce sont autant de lits de soins aigus qui seront libérés dans les centres hospitaliers de la région. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’investissement de 100 M$ annoncé le 7 décembre dernier, visant à désengorger les urgences et à diminuer les listes d’attente pour les chirurgies nécessitant une hospitalisation.

« Ce faisant nous pourrons donner une réponse précise aux besoins de la population, et particulièrement des personnes âgées, tout en favorisant une utilisation optimale des lits de courte durée dans les centres hospitaliers », a expliqué le ministre Barrette.

En plus de ces ajouts en équipements, les deux ministres ont annoncé un investissement de 873 600 $ destiné à l’embauche de personnel, ce qui représentera environ 17 personnes de plus dans les CHSLD de la Montérégie-Centre qui occuperont des postes de préposés aux bénéficiaires, d’infirmières auxiliaires ou d’infirmières.