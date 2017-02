Journée de l’emploi au CFP Charlotte-Tassé

Le 16 février, le Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé de la Commission scolaire Marie-Victorin tenait une 6e Journée de l’emploi, permettant ainsi à ses futurs diplômés de rencontrer des employeurs à la recherche d’une main-d’œuvre qualifiée. Quelque 270 élèves ayant investi temps et énergie pour leurs études voyaient enfin leur rêve prendre forme puisqu’ils ont eu la chance de faire valoir leur candidature et de remettre leur curriculum vitae à d’éventuels employeurs qui eux, sont venus en grand nombre à leur rencontre! En effet, un total de 140 établissements étaient représentés grâce à la présence de 12 exposants qui ont fait connaître les différents postes disponibles dans leurs organisations respectives. Il faut dire que le contexte actuel est plus que favorable pour les diplômés du CFP Charlotte-Tassé puisque le nombre de candidats n’apparait pas suffisant pour tous les postes à pourvoir!

Tous les élèves étaient conviés à cette journée puisque les nombreux postes affichés concernaient l’ensemble des programmes d’études offerts au Centre, soit : Santé, assistance et soins infirmiers, Assistance à la personne en établissement de santé, Entretien général d’immeubles ainsi que la formation Hygiène et salubrité en milieux de soins. Selon leur programme ou leur formation, les diplômés du CFP Charlotte-Tassé peuvent accéder à des postes de préposé aux bénéficiaires, d’infirmier auxiliaire, d’ouvrier d’entretien général ou de préposé à l’hygiène et à la salubrité.

La direction du CFP Charlotte-Tassé et les membres du comité organisateur tiennent à remercier tous les employeurs venus sur place pour cette activité de recrutement, soit les représentants des hôpitaux, des centres d’hébergement, des instituts, des centres intégrés de santé et de services sociaux, des organismes œuvrant dans le secteur de l’aide à domicile, de résidences privées, de centres de recherche, etc.

La directrice du Centre, madame Linda Delorme, se réjouit de la tenue de cette activité : « Je suis d’abord très heureuse de voir les employeurs présents au sein de notre établissement pour ce type d’activité, car cela vient traduire leur intérêt à rencontrer nos finissants. Pour toute notre équipe, il s’agit là de la raison même de notre engagement au quotidien… Nous formons une main-d’œuvre qualifiée, apte à faire son entrée sur le marché du travail une fois le diplôme en poche! Alors, voir la relation qui s’établit entre le finissant et l’employeur potentiel, c’est en quelque sorte, le fruit de notre travail et notre récompense! On ne peut qu’en être heureux! »

Le Centre de formation professionnelle Charlotte-Tassé est l’un des trois centres (CFP) de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV). En y ajoutant les CFP Jacques-Rousseau et le CFP Pierre-Dupuy, les centres de la CSMV offrent quelque 40 programmes répartis dans 10 secteurs d’activités. Deux grandes périodes d’inscription se tiennent durant l’année, soit une à l’automne et une autre à l’hiver. Cette dernière a d’ailleurs cours jusqu’au 1er mars prochain. Pour tous les renseignements : www.csmv.qc.ca