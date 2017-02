Texte : Pierre Turbis – Photo : Corporation des fêtes 2017 de Boucherville

C’est le vendredi 17 février qu’a été lancé le concours « Boucherville en mots croisés ». La population de Boucherville est invitée à participer en remplissant une grille de mots croisés conçue expressément pour le 350e anniversaire de la ville. Comprenant 1000 cases et plus de 300 mots, la grille a pour thématique la vie de Pierre Boucher, le fondateur de Boucherville. Pour réaliser ce projet, la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville a pu compter sur la contribution d’une célèbre verbicruciste bouchervilloise, Mme Nicole Hannequart.

Le concours s’adresse uniquement aux Bouchervillois. Pour participer, ils doivent télécharger et imprimer la grille de 1 000 cases disponible sur le site Internet 350.boucherville.ca. Une fois la grille complétée, elle doit être déposée dans la boîte prévue à cet effet à l’entrée de la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, située au 501, Chemin du Lac, avant le vendredi 24 novembre 2017, 21 h.

Les participants courent la chance de gagner le livre prestigieux Boucherville au fil du temps 1667-2917, dont le lancement aura lieu en avril. Les règlements complets du concours sont disponibles au 350.boucherville.ca.

Lors de l’annonce de ce concours, M. Pierre Chagnon, membre du comité exécutif de la Corporation des fêtes 2017de Boucherville, a souligné que ce projet permet aux Bouchervilloises et Bouchervillois d’en apprendre beaucoup sur la vie de Pierre Boucher, de ses descendants et de la fondation de la ville, d’une manière différente et originale. « Une recherche importante a été réalisée par Mme Hannequart pour faire une grille personnalisée et nous l’en remercions. »

Le maire de Boucherville, M. Jean Martel, était également présent pour l’occasion. Il s’est dit très heureux que les Bouchervillois aient ainsi l’occasion de découvrir la vie du fondateur de leur ville. « Découvrir ou redécouvrir l’histoire de notre municipalité par l’intermédiaire de mots croisés permettra aux plus petits comme aux plus grands de se divertir tout en apprenant. Je salue l’initiative de l’instigatrice du projet, Mme Hannequart une citoyenne de chez nous, de s’impliquer et de contribuer au succès des festivités de 2017!»

Verbicruciste aguerrie, madame Hannequart a confié avoir pris plaisir à apprendre la riche histoire du fondateur de sa ville de résidence. « Sa biographie est tellement exceptionnelle! C’était très intéressant de rassembler les moments et les personnages marquants de sa vie en une grille de mots croisés » précise-t-elle. « Je tiens à remercier Mme Suzanne Carignan, présidente de la Société d’histoire des Îles-Percées, pour son aide. Il fallait s’assurer que mes définitions étaient exactes et c’était la meilleure personne pour le faire » a-t-elle ajouté.