Une grande célébration de la femme à l’Étoile DIX30

Texte : Pierre Turbis – Photo : Laurence Labat

Pour une troisième année consécutive, Marie-Lise Pilote, Janie Duquette et leurs amies fêteront les femmes et leurs réussites à l’occasion du 8 mars. Point Sud rencontrait récemment madame Duquette et l’une des ambassadrices de l’événement, la conseillère municipale de Brossard, Doreen Assaad. « Je suis heureuse de me joindre à ces merveilleuses femmes pour la réussite d’une si belle fête » explique cette dernière avec un sourire grand comme ça…

Encore cette fois, Femmes ensemble réunira une vingtaine de personnalités québécoises pour souligner les bons coups réalisés par les femmes. « La soirée sera vraiment sous le signe de la célébration…. Et nous avons de bonnes raisons de fêter. Il n’est pas question de se plaindre ou de revendiquer. Chaque année, les choses évoluent et les femmes s’affirment de plus en plus dans notre société. Nous nous inscrirons dans la foulée des deux premières éditions. L’invitation est loin de se limiter aux femmes; nous souhaitons que plusieurs hommes auront envie de se joindre à nous. »

Animée par Marie-Lise Pilote, la soirée mettra en vedette des femmes et des hommes exceptionnels : Marie-Claude Barrette, Brigitte Lafleur, Karine Champagne, IMA, Marie-Pierre Perreault, Arlette Cousture, Uriel Arreguin, Fabrice Vil, Caroline Codsi, Gabrielle Tremblay, France Gauthier ainsi que Marie-Christine Pilotte.

« Nous mettrons ensemble des gens qui partagent une passion commune pour l’avenir de la femme. Préparez-vous à être éblouis, émus et comblés par cette soirée. Au plaisir de vous y accueillir », lance avec enthousiasme Janie Duquette.

C’est donc un rendez-vous le 8 mars à 19 h 30, à l’Étoile DIX30 de Brossard.