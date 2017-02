Sylvie Dépelteau à la direction de la Mosaïque

Texte : Pierre Turbis – Photo : La Mosaïque

Sylvie Dépelteau, qui a occupé différents postes au sein du Centre d’action bénévole La Mosaïque depuis une vingtaine d’années, en a été nommée la directrice générale au début de janvier 2017.

Partout où elle est passée au cours de son cheminement professionnel, la détentrice d’un baccalauréat en sciences politiques, d’un certificat en relations publiques et d’une formation universitaire en gestion des organismes bénévoles et communautaires s’est démarquée par sa capacité à toujours se placer en mode solution.

« Je crois que c’est dans l’ADN de La Mosaïque de chercher des solutions beaucoup plus que des coupables. Le travail se fait en équipe, et le succès se vit en équipe. Je suis tellement fière de mon monde. Ce sont des gens de cœur qui ne ménagent pas les efforts pour aider la communauté. Qu’il s’agisse de dépannage alimentaire, de services de transport ou d’ateliers de cuisine, chacun investit le meilleur de lui-même au service des autres. »

« Au moment d’aborder mon nouveau poste, je m’inscris dans la foulée de celles qui m’ont précédée. Je pense particulièrement à Monique Brisson et Danielle Lavigne, dont le leadership a été inspirant pour moi. Je crois qu’avec notre équipe et nos bénévoles, nous pourrons en faire encore davantage pour la population », explique madame Dépelteau.

Présente à Longueuil depuis 32 ans, La Mosaïque déménageait en 2003 dans l’ancienne église St-Josaphat transformée en centre communautaire. Aujourd’hui, 14 employés et plus de 300 bénévoles permettent de poursuivre une mission essentielle, soit celle de contribuer à donner des services aux gens d’ici et à accroître leur autonomie.

L’équipe et les bénévoles de La Mosaïque se démarquent par une générosité et une efficacité remarquables.

Pour informations : http://lamosaique.org ou 450-465-1803