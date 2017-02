La Commission scolaire des Patriotes réfléchit à ses visions et valeurs

Texte Pierre Turbis – Photo : CSP

Dans le cadre de l’élaboration de son plan stratégique pour les prochaines années, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) tenait récemment des consultations publiques pour déterminer les visions et valeurs qui la distinguent.

À cette occasion, 153 personnes ont répondu à l’invitation de réagir à un document de réflexion publié sur Internet. La présidente de la CSP, Hélène Roberge, explique qu’on regroupera ensuite les réponses dans un seul document. « Nous recevons une superbe collaboration de tout le monde. Nous sentons un véritable intérêt envers la réussite des élèves », ajoute-t-elle.

« À ce jour, nous avons beaucoup travaillé sur les structures, mais il faut maintenant nous pencher davantage sur les services. Il ne faut pas oublier non plus que nous avons eu de nombreux ministres de l’éducation depuis quelques années, ce qui rend la stabilité plus complexe. Aujourd’hui, nous faisons encore face à des changements assez importants. Par exemple, au sein des conseils scolaires, l’octroi du droit de vote aux commissaires parents va passablement modifier les choses. Il y a également des modifications à la Loi sur l’instruction publique dont on ne peut mesurer concrètement les effets », explique madame Roberge.

Bien sûr, l’atteinte de la stabilité financière demeure un défi à relever, sans oublier la gestion de la croissance de la clientèle, qui nécessitera la construction de nouvelles écoles sur le territoire de la commission scolaire.

« En bout de piste, il faut que chacun reconnaisse les expertises complémentaires des autres partenaires. Il faut briser les silos et travailler ensemble à la réussite des élèves. Plus que jamais, tous les efforts sont essentiels pour parvenir à aider les jeunes.