Exposition d’une œuvre collective à l’hôtel de ville de Boucherville

C’est dans le cadre du Déjeuner du maire du 7 janvier dernier qu’une œuvre collective, confectionnée par 41 artistes en herbe âgés de 80 à 103 ans et sous la supervision de l’instigateur du projet, M. Roger Renaud, a été dévoilée aux citoyens. Afin de souligner de façon originale les célébrations du 350e anniversaire de fondation de Boucherville, cette œuvre artistique présentée sous forme de fresque intitulée « Nous sommes aussi l’histoire » a été créée lors des Journées de la culture qui se sont tenues au mois de septembre dernier.



C’est en compagnie des membres du conseil municipal que cette toile a été dévoilée. Avec beaucoup de fierté, les artistes ont présenté leur réalisation au public.

Pour rendre hommage à ces artistes, issus du centre d’hébergement Jeanne-Crevier et de la Résidence des Berges, et pour souligner l’initiative de monsieur Roger Renaud, la Ville de Boucherville est fière d’exposer cette œuvre collective dans le hall de l’hôtel de ville, et ce, jusqu’au 20 février prochain. Il s’agit d’une belle activité qui a permis aux personnes aînées de Boucherville de bénéficier de l’énergie contagieuse et de l’expertise de monsieur Renaud en arts visuels.

La Ville de Boucherville vous invite à l’hôtel de ville (500, rue de la Rivière-aux-Pins) pour venir admirer cette toile et par la même occasion, les œuvres de la galerie 500! Une belle façon de connaître des artistes 100 % bouchervillois!

Heures d’ouvertures

Lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 h 15 à 16 h 30.

L’œuvre collective : Nous sommes aussi l’histoire

– L’automobile, inspirée des années 1930, représente l’année de naissance de la plupart des artistes;

– la pyramide représente la durabilité et le regard vers l’avenir;

– le ressort représente la force et la flexibilité;

– l’œil représente la curiosité;

– les cercles symbolisent le temps qui passe;

– le paysan défrichant son champ avec l’aide de ses deux bœufs représente la colonisation;

– les autres personnages représentent les fondateurs de Boucherville.