Exposition des œuvres d’Anne Van Mierlo et de Jean-Guy Martel à Brossard

Texte et photo: Ville de Brossard

La Ville de Brossard est heureuse de présenter aux citoyens les œuvres de l’artiste peintre Anne Van Mierlo et du sculpteur Jean-Guy Martel, du 12 février au 12 mars, à la galerie Renée-Blain, située au Centre socioculturel.

Profil de l’artiste peintre Anne Van Mierlo

L’exploration des mondes de la musique et de la danse a conduit Anne Van Mierlo à rechercher des effets visuels vibrants. Les scènes musicales que l’on retrouve dans ses œuvres évoquent la lumière crue des néons et le dynamisme urbain, alors que les danseurs éveillent l’ardeur et l’exaltation. L’artiste travaille l’acrylique, l’huile, les techniques mixtes, le bâton à l’huile et le monotype. Elle a exposé à Paris, Nice, New York, Istanbul et un peu partout au Canada.

Démarche du sculpteur Jean-Guy Martel

Le cheminement créatif de Jean-Guy Martel est intimement lié à la notion d’émergence. Cette quête se révèle dans les formes mouvantes s’extirpant du matériau inerte auquel il donne vie, âme et mouvement. Il a appris à maîtriser les techniques et les matériaux, entre autres, l’argile, le plâtre, la pierre, le bronze et l’hydrostone, ce qui a contribué à faire jaillir son langage artistique. Il a à son actif des expositions au Québec, en Ontario et aux États-Unis.

Osez découvrir leurs œuvres à la galerie Renée-Blain, située au centre socioculturel de Brossard. Les heures d’ouverture sont le mercredi, de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h, le jeudi et le vendredi, de 19 h à 21 h et le dimanche, de 13 h à 17 h.

Rappelons que l’exposition des œuvres d’Anne Van Mierlo et de Jean-Guy Martel fait partie de la programmation culturelle de la Ville de Brossard. Pour de plus amples renseignements, consultez brossard.ca/expos