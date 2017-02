Deux organismes de Longueuil condamnent l’attentat contre la Mosquée de Québec

Le Québec est en deuil. L’islamophobie dans sa forme la plus horrible a fait 6 morts au Centre culturel islamique de Sainte-Foy.

En réaction, le Comité Longueuil ville sans racisme et discrimination (CLVRSD), fait la déclaration suivante : « Nous condamnons avec force l’événement tragique ayant endeuillé toute une communauté. Nous sommes profondément attristés et bouleversés par cet acte de néo-racisme. Nous affirmons que cet acte haineux, si éloigné de nos valeurs partagées de respect, de paix et d’ouverture à l’Autre, nous pousse à construire davantage des ponts entre les diverses personnes, groupes et communautés de notre société. Nos pensées accompagnent les victimes et leurs proches, de même que tous et toutes nos concitoyens de foi musulmane. »

Le CLVRSD continuera avec plus de force que jamais, à s’engager pour des actions œuvrant au dialogue pour consolider des communautés inclusives, basées sur le vivre-ensemble, où chaque être humain trouvera sa place au-delà des multiples différences ethniques, nationales et ou religieuses.

Pour en savoir plus sur nos actions à venir, veuillez consulter le : www.facebook.com/CLVSRD

————————————————————————————————–

De son côté, la Maison Internationale de la Rive-Sud (MIRS) invite à une plus grande solidarité au sein de la population.

« Nous, membres du conseil d’administration de la Maison Internationale de la Rive-Sud, contribuons sincèrement avec tous les membres du personnel à aider un grand nombre d’immigrants de toutes origines et de toutes confessions religieuses à vivre une vie la plus heureuse possible en ce pays.

L’assassinat cruel et gratuit de six personnes de la communauté musulmane de Québec nous attriste profondément. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Plus largement, nous compatissons avec la grande communauté musulmane du Québec avec une pensée particulière pour ses quelques membres qui travaillent avec nous à la MIRS.

Devant une telle horreur, nous nous engageons, en tant qu’organisme voué à la défense des personnes immigrantes, à continuer à œuvrer pour une société tolérante et ouverte à la diversité et à dénoncer toutes actions et manifestations d’intolérance et de xénophobie. »