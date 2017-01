La CSMV rend hommage à trois élèves du Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau

Texte et photo : Pierre Turbis

Au début de la séance publique du 24 janvier, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) a rendu hommage à trois élèves du Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau qui se sont illustrées au Québec et au Canada au cours de la dernière année.

En mai dernier, Sarah-Jeanne Audet a remporté la médaille de bronze en pâtisserie dans le cadre des Olympiades québécoises des métiers et des technologies, qui se tenaient à Québec. À ces mêmes Olympiades, Daphné Héroux a reçu la médaille d’or en pâtisserie, et elle a ensuite remporté la médaille de bronze aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, tenues en juin à Moncton, où Mégane Daigneault a mérité la médaille d’or en infographie.

Au cours de la séance du Conseil des commissaires, les lauréates ont reçu des mains du vice-président de la CSMV, Michel Gervais, et de Benoît Laganière, vice-président du comité exécutif, un certificat de mérite Marie-Victorin, une épinglette dorée représentant l’iris versicolore, emblème de la CSMV, ainsi qu’un arrangement d’iris bleu. Les jeunes étaient accompagnées de parents et de proches, de leurs enseignants, madame Caroline Austin et monsieur François Dubé, et du directeur adjoint du Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau, monsieur Frédérick Fortin.