La réussite des élèves demeure LA priorité pour la CSMV

Texte et photo : Pierre Turbis

En ce début d’année, l’école publique fait face à des défis de taille. Rejointe par Point Sud, la présidente de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV), Carole Lavallée, nous a exposé les principaux chantiers auxquels il faudra se consacrer pour les années à venir.

« La priorité des priorités demeure la réussite des élèves, ce qui comprend une diminution du décrochage et une augmentation de la diplomation. Nous observons une impressionnante augmentation du nombre de jeunes – nous parlons ici de 1099 nouveaux élèves par rapport à l’an dernier. Nous avons donc besoin de nouvelles constructions afin de pouvoir accueillir tout le monde. De plus, parmi les jeunes fréquentant nos écoles, 53 % ont des parents qui sont nés à l’étranger et 29 % ont une langue maternelle autre que le français. Les références culturelles de chacun sont souvent différentes, d’où le besoin de beaucoup d’adaptation. »

La CSMV doit donc revoir ses plans d’organisation scolaire (POS), tant pour les clientèles primaires et secondaires que pour les adultes, tout en respectant les contraintes budgétaires. « Il devient difficile de répondre à l’ensemble des demandes, mais nous demeurons en mode croissance, ce qui en soi est une bonne nouvelle », explique madame Lavallée.

Elle ajoute que les postes qui avaient été abolis en raison des coupures budgétaires ont été recréés pour répondre aux besoins de la clientèle. « L’augmentation de la clientèle impliquera la construction de nouvelles écoles, mais nous devons équilibrer les investissements dans les structures et dans les services. Nous avons donc demandé à Québec de démontrer clairement que l’éducation est une priorité pour ce gouvernement en nous fournissant les moyens de remplir notre mission. Comme nous l’avons déjà dit, la consultation du ministre sur la réussite scolaire est pour nous un pas dans la bonne direction. Nous attendons avec impatience les suites de cette démarche. Entre-temps, je tiens à redire notre gratitude envers nos équipes de travail et nos partenaires dans cette formidable aventure de l’éducation de nos jeunes… »