Du sang neuf à la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne

Texte : Pierre Turbis – Photo : Fondation Hôpital Charles-LeMoyne

La Fondation Hôpital Charles-LeMoyne est fière d’accueillir madame Nathalie Boudreau à titre de nouvelle directrice générale.

Rencontrée par Point Sud, madame Boudreau manifeste un grand enthousiasme face au défi qu’on lui a confié, soit celui de poursuivre le travail réalisé depuis de nombreuses années par Danièle J. Martin, dont elle occupera désormais le siège. « Madame Martin est avantageusement connue dans notre milieu. Elle a su développer un important réseau que j’ai l’intention d’étendre pour permettre à la Fondation de faire encore davantage. »

Le milieu hospitalier est familier à madame Boudreau, ses deux parents ayant œuvré dans le secteur de la santé depuis qu’elle est toute petite. « Pour moi, le bénévolat et l’action communautaire sont des apports incroyables au mieux-être de la population. »

Son cheminement professionnel comprend une période à la vice-présidence de la Fondation du cancer du sein du Québec. Elle a également dirigé une entreprise de marketing et édité un magazine culturel.

Pour elle, il est clair que, contrairement à ce que certains pourraient penser, la Fondation fait bien des choses mais surtout pas de la quête d’argent. « Les gens qui nous font le privilège de nous donner doivent savoir qu’ils sont les partenaires d’une œuvre magnifique au service des usagers de l’hôpital. »

En cours d’entrevue, Nathalie Boudreau rend un hommage bien senti aux membres de son équipe, aux membres du conseil d’administration de la Fondation, aux partenaires ainsi qu’aux bénévoles sans qui rien ne serait possible. « Depuis que je suis en poste, je suis tellement impressionnée par le professionnalisme et l’efficacité de tout ce beau monde qui travaille avec nous. Je suis une joueuse d’équipe et je dois vous dire que je côtoie la meilleure équipe qui soit. Ensemble, nous réaliserons de belles et grandes choses. Merci à tous! »