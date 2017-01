Le Salon du livre jeunesse de Longueuil célèbre le plaisir de la lecture

Texte et photo : Pierre Turbis

Le 16 janvier dernier, on dévoilait la programmation de la onzième édition du Salon du livre jeunesse de Longueuil, maintenant devenu l’incontournable rendez-vous annuel des amoureux de la lecture. L’événement s’est tenu en présence du porte-parole du Salon, Raphaël Grenier-Benoît, le jeune Oli de la populaire série Les Parents, de la présidente de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, France Dubé, et de la sympathique mascotte Jelitou.

Porte-parole pour une 5e année consécutive, Raphaël Grenier-Benoît, était visiblement enchanté d’être de retour à Longueuil. « Je suis très heureux de retrouver la belle équipe du Salon. C’est toujours un moment magique de revoir tous ces gens qui partagent ma passion pour les livres. Je suis plus que jamais convaincu que la fréquentation de la lecture permet de devenir un humain plus complet », lance-t-il avec enthousiasme.

Représentant la mairesse St-Hilaire, la conseillère municipale France Dubé a invité les citoyens à venir nombreux participer à ce grand rendez-vous annuel. « Pour le plus grand plaisir des amis du livre, la Corporation Fête de la lecture et du livre jeunesse nous propose la onzième édition du Salon du livre jeunesse de Longueuil. Cette fête familiale est une alliée de marque pour mener à bien notre mission d’éveiller les jeunes comme les moins jeunes au plaisir de la lecture, à l’écriture, mais aussi à tout un monde de connaissances et de découvertes. »

Encore cette année, la salle Jean-Louis-Millette du Théâtre de la Ville de Longueuil sera envahie de jeunes et de jeunes de cœur, du 10 au 12 février, alors qu’une foule d’activités leur seront proposées – rencontres avec les auteurs, kiosques des éditeurs de livres jeunesse, animation et spectacles gratuits sur la scène TD, etc.

Informations et horaire des activités disponibles sur le site officiel du Salon : fetedulivre.csmv.qc.ca