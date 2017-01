Sonia Desbiens et le Fablier aident la population à poursuivre sur la route de l’autonomie par l’alphabétisation

Texte et photo : Pierre Turbis

Travailleuse sociale depuis 1995, Sonia Desbiens savait depuis longtemps que sa carrière se passerait dans le domaine communautaire. Depuis 22 ans, elle a occupé différents postes qui lui ont permis de faire la promotion des valeurs qui l’animent depuis toujours : l’autonomie, ainsi que le respect de la personne humaine et de la démocratie.

Aujourd’hui directrice générale de l’organisme d’alphabétisation Le Fablier de Longueuil, elle y a découvert à quel point la capacité de lire et d’écrire est à la fois un outil essentiel pour obtenir un emploi et une source inestimable de joie. « J’ai le privilège de travailler avec une équipe formidable qui place la famille au cœur de toutes ses actions. Il est tellement agréable de sentir que ce que nous faisons est utile, et nous recevons de nombreux témoignages de gens qui nous racontent que nous avons eu une influence positive dans leur vie… »

Grâce à une approche ludique, incluant jeux et activités, parents et enfants sont à même de développer leur créativité. « Il faut voir la fierté dans le regard de ces parents qui voient leurs jeunes d’acquérir des habiletés qui leur serviront toute leur vie. Ici, les familles peuvent créer des liens de solidarité qui se poursuivent bien au-delà de leur passage avec nous. Nous vivons des moments parfois très touchants alors que les participants à nos ateliers se découvrent des talents qu’ils ne croyaient pas avoir. »

Comme la plupart des organismes communautaires, le Fablier fait face à une grande précarité financière. « Nous sommes loin de nous plaindre, mais il est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Il nous faut constamment imaginer des moyens pour financer nos activités et payer notre monde. Mais le travail est toujours passionnant, et les membres de l’équipe forment une véritable famille. »

Pour Sonia Desbiens, l’essentiel demeure d’aimer les gens et de travailler sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. « Pour en apprendre davantage sur notre mission et nos activités, consultez le site http://www.lefablier.org/. Vous verrez à quel point même le petit don peut nous permettre d’aider des familles qui sont dans le besoin. Merci de nous aider à aider tous ces gens. »