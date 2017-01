Le Marché de Noël et des traditions de Longueuil attire plus de 50 000 personnes

Texte : Pierre Turbis – Photo : Marché de Noël et des Traditions de Longueuil

Plus de 50 000 personnes ont visité le Marché de Noël et des traditions de Longueuil. Depuis la première fin de semaine d’activités, sans aucun flocon de neige et sur la pelouse, jusqu’à la fin des activités, dans la neige, l’esprit du temps des Fêtes a régné grâce à une programmation festive et variée.

Comme l’explique un des trois organisateurs de l’événement, Pierre Gagnon, le Marché aura accueilli 67 artisans et 51 maisonnettes. « On a pu découvrir de jeunes créateurs et artisans de chez nous qui ont proposé des objets faits main, des créations uniques et des produits de choix à saveur d’ici et d’ailleurs ».

Malgré le temps pluvieux la journée du lancement, tout s’est rapidement replacé. « Tout a été pensé pour que chacune des visites au Marché soit une expérience inoubliable par son côté festif et ludique où Père Noël, lutins, chef de gare, conteur et forgeron ont marqué l’imaginaire des tout-petits et séduit les plus grands », raconte la responsable des communications, Isha Bottin.

Parmi les nouveautés de cette année, on aura particulièrement noté le Happening fléché dans l’Église St. Mark. « L’exposition des œuvres de nos artisans et de certaines pièces exclusives a charmé le public », explique Pierre Gagnon

Dans ce village de Noël d’inspiration européenne, on a pu déguster le fameux vin chaud, des guimauves et du chocolat chaud autour des braseros. « C’est un événement identitaire pour Longueuil qui s’est ancré dans les traditions au fil du temps et qui fait partie de son ADN. Bravo pour ce 10e anniversaire et que cette tradition puisse perdurer! », a déclaré Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil.

La programmation musicale de 2016 était elle aussi unique en son genre. Six petites scènes disséminées sur le site du Marché permettaient à des trios et quatuors vocaux ainsi qu’à des danseurs de se produire durant les treize jours du marché. Une trame musicale quotidienne et originale agrémentait le séjour des visiteurs, tout particulièrement pendant la période des 5 à 7.

Le Marché était installé au Parc St. Mark du Vieux-Longueuil. L’équipe d’organisateurs, qui en était à une première expérience ensemble au Marché de Noël à Longueuil, se promet bien d’être de retour dans un an.

En terminant, Pierre Gagnon tenait à remercier chaleureusement les gens de la Ville pour leur excellence collaboration. « Ce fut un plaisir de travailler avec eux, et nous avons déjà hâte de les revoir à l’occasion de la prochaine édition. »

Notons enfin que les exposants ont pu réaliser de bonnes affaires grâce à la qualité de leurs produits, de magnifiques cadeaux qui se sont retrouvés sous plusieurs arbres de Noël…