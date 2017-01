Plus de 395 000 $ recueillis pour la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud

Texte : Pierre Turbis – Photo : GGMRS

En date du 10 janvier 2016, La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud (GGMRS) a déjà récolté plus de 395 000 $. Ce décompte est toutefois provisoire et fait mention des denrées non périssables. D’autres dons, non comptabilisés à ce jour, s’ajouteront à cette récolte 2016.

Comme le souligne monsieur Jean-Marie Girard, président de la GGMRS, l’édition 2016 a été couronnée d’un grand succès. « La population a répondu avec autant de générosité que l’an dernier et les entreprises ont contribué fortement à notre réussite. D’ici la fin de janvier, on espère atteindre le même montant qu’en 2015, soit 418, 555 $. L’argent, les denrées non périssables et les autres produits ramassés seront distribués aux 23 organismes faisant partie de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud du territoire de l’agglomération de Longueuil »

Après 15 ans, la GGMRS est devenue une magnifique tradition bien enracinée à Longueuil « Pour une première fois, le public avait été invité à se retrouver à l’Hôtel de Ville pour célébrer la solidarité qui anime tous les participants à cette belle activité annuelle. Nous espérons que ce rassemblement à l’Hôtel de Ville se répètera au cours de prochaines années.

Nous devrions avoir le bilan final d’ici la fin du mois de janvier. Rappelons enfin qu’en tout temps, il est possible de donner en ligne : guignoleerivesud.org.