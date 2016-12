La 10e édition des Paniers de Noël de Suzie et Maxi viennent en aide à 155 familles

Le 17 décembre dernier se tenait, au Maxi & Cie St-Hubert, la dixième édition des Paniers de Noël de Suzie. Pour souligner l’événement, Maxi s’est joint à la cause à titre de partenaire officiel et a remis la somme de 10 000 $ à la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie. C’est dans une ambiance festive que Mme Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie s’est joint à plus de 400 bénévoles.

« Au-delà des montants amassés, du nombre de familles aidées, il y a des gens de cœur qui ont contribué à faire de cette merveilleuse activité un énorme succès. De la planification, à l’achat de cadeaux, à l’emballage, en passant par la décoration ainsi qu’à la livraison, nous avons formé une équipe extraordinaire qui a permis à 155 familles et 412 enfants de vivre la magie de Noël. » Exprime Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie (FCJMontérégie).

« Pour Maxi, une association avec cette cause était toute naturelle. En tant que chef de file dans l’alimentation à escompte au Québec, c’est notre travail, notre quotidien et notre mission de nourrir tout le monde. En remettant cette année 10 000 $ à la Fondation, Maxi souhaite réitérer son engagement à la cause et ce pour plusieurs année encore », souligne Patrick Blanchette, directeur principal pour Maxi au Québec. « De savoir que des familles et aussi des enfants dans le besoin auront un petit répit et un moment de joie pendant les Fêtes nous touche énormément et nous savons qu’ensemble, nous pouvons faire une différence.

A propos des Paniers de Noël de Suzie – Telus

Depuis maintenant 10 ans, Suzie Roy, directrice générale de la FCJMontérégie, sa famille et ses amis organisent une levée de fonds permettant aux familles en situation financière précaire de vivre la magie de Noël. Avec les années, l’activité a pris de l’ampleur et le nombre de familles aidées est passé de 10 à 155.

À propos de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie vient en aide aux enfants en abandon ou dont la situation est précaire et difficile : ils sont plus de 700 en Montérégie. Ces enfants ont tous une histoire particulière et un parcours différent, mais ils ont un point en commun : ils ont besoin qu’on les soutienne, qu’on croit en eux et qu’on leur donne cet élan qui leur permettra de réaliser leurs rêves.