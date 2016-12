Selon les trois députés péquistes des comtés de Longueuil, les Libéraux auraient atteint un point de non-retour en 2016

Texte :Pierre Turbis – Photo : Marie-Josée Sansoucy

À l’occasion de la fin de la session parlementaire, le nouveau trio de femmes députées du Parti Québécois de Longueuil, Diane Lamarre, Martine Ouellet et Catherine Fournier ont fait leur bilan des derniers mois du régime libéral.

La nouvelle élue Catherine Fournier, plus jeune femme à siéger à l’Assemblée nationale, a qualifié le gouvernement de Philippe Couillard de gouvernement le plus toxique de l’histoire. « Comme si cela pouvait être possible, ils sont pires que le gouvernement de Jean Charest. » « Ce régime usé à la corde nous sert les même vieilles recettes que le gouvernement Charest », a ajouté Martine Ouellet.

Pour Diane Lamarre, le message lancé par la population à l’occasion des quatre élections partielles est on ne peut plus clair. « Le Québec souhaite un changement. Il en a assez de ce gouvernement empêtré dans toutes sortes de crises : celle des délais du système judiciaire, celle au ministère des Transports, à l’Agriculture et dans les CHSLD. De plus, le rapport dévastateur de la protectrice du citoyen confirme que l’austérité libérale a fait très mal. Pourtant M. Couillard affirme que tout va bien. Il dit même avoir sauvé le Québec! Ça prouve à quel point ce gouvernement est totalement déconnecté de la population», ajoute madame Lamarre.

La nouvelle députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, a réellement constaté la grogne des Québécois lors de l’élection partielle. L’appui de 52% des gens de son comté au Parti Québécois en constitue, selon elle, un bel exemple. « Les citoyens de Marie-Victorin ont envoyé un message clair au gouvernement : l’austérité, ça ne passe plus. Ils ont voté pour le renouveau, pour la jeunesse et pour l’espoir. Je mettrai tout mon cœur et toutes mes énergies pour être à la hauteur des espoirs des gens de Marie-Victorin.»

Le gouvernement libéral de Couillard a imposé par bâillon une loi sur les hydrocarbures, qui serait pire que la loi actuelle. « Expropriation, fracturation hydraulique, forage sont permis dans les basses terres du Saint-Laurent. Tout un cadeau de Noël de Philippe Couillard aux pétrolières et gazières! Avec les libéraux, le Québec et l’environnement reculent. », se désole Martine Ouellet.

Dans ses nouvelles fonctions de porte-parole du Parti Québécois en matière de culture et communication, économie numérique et commerce électronique, Martine Ouellet et son chef Jean-François Lisée, ont demandé à ce que la musique, le cinéma et la littérature d’ici soient plus présents sur les plateformes électroniques tel spotify, itune, netflix.

Pour la députée de Vachon, tant les sites de vente en ligne que ceux qui permettent la diffusion en continu doivent offrir à leurs clients au Québec des pages d’accueil spécifiques mettant en avant au moins 70 % de créations québécoises, dont 65 % francophones. « Le gouvernement doit également agir dans les plus brefs délais pour que les transactions en ligne soient enfin soumises à la taxe de vente du Québec, comme le sont les ventes en magasin et réinvestir cet argent pour nos artistes et nos créateurs. »

Dans le secteur de la santé le bilan fait par Diane Lamarre est très sévère. « Les urgences débordent toujours. Il faut corriger avant et après l’urgence par un accès à une première ligne disponible quand ça va mal et une vraie politique de soutien à domicile. Pour cela, il faut donner plus l’autonomie aux IPS (super infirmières) et autres. »

Après ce sombre portrait du gouvernement libéral, la question demeure entière : malgré les reproches qui peuvent être adressés aux Libéraux, les péquiste sauraient-ils constituer une alternative viable au gouvernement actuel?

En terminant, les trois députées ont tenu à remercier leurs concitoyens pour la confiance et l’appui qu’ils leur ont démontrés au cours de l’année qui s’achève. Elles ont aussi profité de l’occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toutes les Québécoises et à tous les Québécois.