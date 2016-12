Venez vivre une « Tempête des Fêtes » avec le Théâtre du 450!

Texte :Pierre Turbis – Photo : Catherine Goerner-Potvin

C’est avec grand plaisir que le Théâtre du 450 annonce le retour des Saltimbanques sur la scène de la Chapelle du Foyer Saint-Antoine dans un spectacle rempli d’humour et de musique : Tempête des Fêtes, un conte-comédie des plus réjouissants.

Les spectateurs se retrouvent une semaine avant Noël, pendant qu’un produit s’impose sur le marché, la Boule de Rêve, un simulateur de rêve virtuel. Alors qu’on observe une cohue indescriptible dans les magasins, Kim, une adolescente solitaire et J.C., le responsable du marketing de ladite Boule, découvrent qu’au-delà de ses vertus, la Boule constitue une menace à la survie de la fête de Noël. Ils partent donc à la recherche du monstrueux personnage à l’origine d’une telle machination

À travers une histoire rocambolesque, les personnages tenteront de sauver Noël et de préserver les valeurs de la Nativité. Ce rendez-vous annuel avec le théâtre et la fantaisie saura charmer et toucher le public.

C’est un rendez-vous à la Chapelle du Foyer Saint-Antoine, située dans le Vieux-Longueuil, les 22, 23, 27 et 28 décembre à 20h. Informations et réservations : 450 646-6435.