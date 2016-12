Le point de service temporaire de la bibliothèque de Saint-Lambert ouvrira dès le 22 décembre

Texte et photo : Ville de Saint-Lambert

La Ville de Saint-Lambert est fière d’annoncer l’ouverture prochaine, juste à temps pour les fêtes, du point de service temporaire de la bibliothèque.

Dès le 22 décembre à midi, les usagers pourront découvrir cette bibliothèque provisoire, qui sera aménagée au centre multifonctionnel, au 81, rue Hooper. Rappelons que la bibliothèque municipale a fermé ses portes le 15 décembre en fin de journée pour une rénovation majeure, et ce, pour une période de 5 à 6 mois.

Pendant ce temps, c’est au point de service temporaire que l’équipe de la bibliothèque continuera à offrir de nombreux services et activités aux usagers! Plus de 10 000 documents récents et populaires sont disponibles pour emprunt et consultation sur place.

Plusieurs nouveautés seront ajoutées sur une base régulière. En consultant le catalogue en ligne, il est possible de connaître quels livres et documents sont disponibles au point de service. Sur place, les usagers auront accès au service de prêt et retour de livres et documents, à deux postes informatiques avec imprimante, à une borne de prêt de iPad, à une photocopieuse et aux services de prêt entre bibliothèques et de bibliothèque ambulante.

Horaire

Les heures d’ouverture du point de service seront maintenues au niveau régulier offert à la bibliothèque. • Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 12 h à 21 h • Mercredi, de 10 h à 18 h • Samedi et dimanche, de 10 h à 16 h Pendant le temps des fêtes, le point de service sera fermé du 24 décembre au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier inclusivement.

Des services additionnels En complément de ce point de service temporaire de la bibliothèque, la Ville de Saint-Lambert offre d’autres services pour accommoder les citoyens durant les travaux de rénovation. Durant les travaux de rénovation, la Brigade B s’installera au centre de loisirs pour rejoindre les jeunes et les adultes. De plus, dès le 9 janvier, la bibliothèque de Brossard accueillera gratuitement les citoyens de Saint-Lambert, et ce, jusqu’à la fin des travaux. Pour plus d’information sur la rénovation de la bibliothèque ou sur le point de service temporaire, rendez-vous au www.saint-lambert.ca/fr/info-travauxbibliotheque.