Lyne Rowley, du MBA à la philanthropie

Texte et photo : Pierre Turbis

À quelques jours de la période des Fêtes, Point Sud a rencontré une femme engagée dans la communauté qui fait la preuve que l’on peut avoir du cœur et savoir compter, soit la directrice générale de la Fondation de l’Hôpital Pierre-Boucher, Lyne Rowley.

« Pour exercer ce métier, il faut aimer le monde, aimer socialiser, avoir de la facilité à créer des réseaux », explique-t-elle. Depuis de nombreuses années, madame Rowley s’est impliquée dans le bénévolat et la philanthropie. « Il est important pour moi que les gestes que je pose aient un impact positif dans la vie des gens. J’ai besoin de sentir que je suis utile à la communauté. »

De plus, pour elle, les donateurs sont les partenaires d’une œuvre qui vise à redonner à des êtres humains dans le cadre de projets qui rayonnent dans l’hôpital. « Je suis toujours frappée par l’implication de celles et ceux qui contribuent à la Fondation. Il est agréable de les voir s’approprier les événements auxquels ils participent. Mon objectif principal est de favoriser un esprit de famille qui unit l’équipe, les bénévoles et les donateurs. »

Depuis 7 ans, Lyne Rowley fait preuve d’un leadership rassembleur au sein de la Fondation. « En bout de piste, chacun doit être convaincu d’être dans une situation gagnant-gagnant. Chacun doit se sentir respecté et apprécié pour sa contribution. Nous avons développé une culture de la gratitude. »

Un des grands défis qui se présente à madame Rowley est celui d’assurer une relève, grâce au recrutement de personnes qui partagent des valeurs communes, soit celles du don, dans un élan irrésistible vers les autres. « Je ne dirai jamais assez à quel point j’apprécie la compétence et la générosité des membres de mon équipe. Il en est de même pour les bénévoles et donateurs. Je sais que notre travail est apprécié par le personnel et la direction de l’hôpital, qui peuvent œuvrer dans de meilleures conditions grâce à nos projets. »

À l’aube de 2017, Lyne Rowley souhaite beaucoup de santé à toute la population. « Alors que s’achève notre campagne majeure 2011-2016, l’année qui débutera bientôt s’annonce prometteuse et remplie de beaux défis. Merci de demeurer à nos côtés. Votre soutien est pour nous une inspiration à aller toujours plus loin. »