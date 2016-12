Un Noël de partage grâce à la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud

Texte : Pierre Turbis- Photo : Grande Guignolée des médias

Poursuivant une belle tradition qui perdure depuis 15 ans déjà, de nombreux bénévoles ont envahi les rues en ce 7 décembre, à l’occasion de la Grande Guignolée des médias, afin de recueillir argent et denrées qui permettront à des démunis de notre région de passer un joyeux temps des fêtes.

En compagnie des collègues des autres médias, des villes de l’agglomération de Longueuil, des organismes communautaires ainsi que des gens d’affaires, cette impressionnante opération annuelle de solidarité a permis d’amasser à ce jour plus de 220 000 $.

Dès 6h30, j’étais à l’intersection des rues Saint-Charles et Joliette, dans le Vieux-Longueuil. Malgré un temps un peu frais, la générosité et les sourires des automobilistes suffisaient amplement pour nous réchauffer le cœur. Certains passants faisaient même un détour à pied pour venir porter leur don en personne.

Avec la levée du soleil, le trafic devenait plus intense et les dons se sont faits plus nombreux. Les collègues du Courrier du Sud et de FM 103,3 nous accompagnaient, dans une belle complicité, convaincus que nous pouvons tous ensemble contribuer concrètement à améliorer les choses pour les moins fortunés.

Il est à noter que l’hôtel de ville de Longueuil avait revêtu des couleurs festives pour devenir un lieu de collecte animé et joyeux. De nombreux citoyens, artistes et élus s’y sont réunis pour apprécier les performances de Jean-François Breau et du Longueuillois Émile Bilodeau, et participer à de nombreuses activités offertes aux visiteurs. Des commerçants, dont plusieurs du marché public, ont organisé des ateliers de décoration de biscuits et ont offert du café, de la soupe et des bouchées. Enfin, la Zeste mobile s’est garée devant l’hôtel de ville pour offrir généreusement chocolats chauds et petites gâteries dans l’esprit du temps des fêtes.

Alors que se poursuivait le décompte des dons reçus, les organisateurs porte-parole et présidents d’honneurs de l’événement se réjouissaient de constater encore cette année la grande générosité des donateurs. Soulignons que la collecte se poursuit et que vous êtes invités à continuer à donner en visitant le site guignoleerivesud.org