Près de 60 000 $ remis en bourses par la Fondation du cégep Édouard-Montpetit et ses partenaires

Texte et photo : Fondation du cégep Édouard-Montpetit

Le 6 décembre 2016, la Fondation du cégep Édouard-Montpetit présentait la 29e édition de son Gala des bourses, offert par les caisses Desjardins de la Rive-Sud de Montréal. L’événement a permis d’honorer la réussite, l’excellence du dossier scolaire, l’engagement à la vie étudiante ou la persévérance de près de 75 étudiants du campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique.

La directrice des études du Cégep, Josée Mercier, a tenu à féliciter les étudiants pour leurs efforts. « Vous pouvez être fiers de vous, tout autant que nous le sommes. Non seulement vous êtes inspirants pour vos collègues de classe, mais aussi pour l’ensemble de la communauté d’Édouard-Montpetit.» Elle a également profité de l’occasion pour remercier les professeurs, les parents, ainsi que le personnel du Cégep dont l’implication et la présence sont essentielles à la réussite des jeunes.

M. Yvon Vinet, président du conseil régional des caisses Desjardins de la Rive-Sud de Montréal, a répété l’engagement de Desjardins envers la réussite de la jeunesse. « Tout au long de son histoire, le Mouvement Desjardins a joué, et joue encore et toujours, un rôle déterminant en éducation, qui est un des principes fondamentaux du modèle coopératif, et qui est au cœur de sa mission». Il a également salué le courage, le talent et la persévérance des lauréates et des lauréats en les invitant à poursuivre sur le chemin du succès.

Pour sa part, Paul St-Onge, président du conseil d’administration du cégep, s’est dit impressionné par le sérieux affiché par les jeunes boursiers. « Ils ont à cœur de réussir et y consacrent tous les efforts nécessaires. C’est avec confiance que nous pouvons envisager de leur confier les clés de notre société. Ils sont intéressés et intéressants. »

Un appui indispensable des partenaires

À l’occasion du Gala des bourses, la directrice générale de la Fondation, Mme Marie Josée Fiset, a annoncé que les caisses Desjardins de la Rive-Sud ont accepté de renouveler leur engagement à titre de présentateur officiel de l’événement jusqu’en 2018. À cela s’ajoute le soutien de la Coop Édouard-Montpetit, ainsi que de nombreux autres partenaires de la Fondation et du Cégep ; un appui indispensable qui permet à la Fondation de poursuivre sa mission. « Chaque année, a-t-elle mentionné, plus d’une centaine de bourses sont remises aux étudiants grâce à nos généreux donateurs. À ce jour, ce sont plus de 2100 bourses qui ont pu faire une différence dans la vie des étudiants, et nous en sommes très fiers».

Sur la photo, nous retrouvons les jeunes boursiers provenant de l’agglomération de Longueuil.