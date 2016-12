Le Marché de Noël et des Traditions de Longueuil bat son plein

Texte et photo : Pierre Turbis

C’est le vendredi 2 décembre que débutait la 10e édition du Marché de Noël et des Traditions de Longueuil, dont la porte-parole est l’animatrice et actrice Mélanie Maynard.

Cette année, le Marché présentera 67 artisans et 51 maisonnettes. Cette diversité permettra de découvrir de jeunes créateurs et des artisans de chez nous qui proposeront des objets faits main, des créations uniques, et des produits de choix à saveur d’ici et d’ailleurs!

Malgré le temps pluvieux la journée du lancement, tout s’est replacé et si ce n’est de la neige qui continue à se faire attendre, tout serait vraiment parfait. « Tout a été mis en place pour que chacune des visites au Marché soit une expérience inoubliable par son côté festif et ludique où Père Noël, lutins, chef de gare, conteur et forgeron marqueront l’imaginaire des tout-petits et séduiront les plus grands », raconte la responsable des communications Isha Bottin.

Dans ce village de Noël d’inspiration européenne, vous pourrez déguster le fameux vin chaud, guimauve et chocolat chaud autour des braseros. « C’est un événement identitaire pour Longueuil qui s’est ancré dans les traditions au fil du temps et qui fait partie de son ADN. Bravo pour ce 10e anniversaire et que cette tradition puisse perdurer », a déclaré Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil.

La programmation musicale de 2016 sera elle aussi unique en son genre. Six petites scènes disséminées à travers le site du Marché de Noël permettront à des trios et quatuors vocaux et danseurs de se produire durant les treize jours du marché. Une trame musicale quotidienne et originale agrémentera le séjour des visiteurs, tout particulièrement pendant

la période des 5 à 7. Le Sommet des Arts et de la Musique de Longueuil (SAM) offrira également des concerts dans le cadre du Marché de Noël.

Le Marché est ouvert 13 jours, entre le 2 et le 22 décembre, plus spécifiquement lesvendredis, samedis, dimanches de décembre et la semaine avant Noël (soit les 2-3-4 ; 9-10-11 ; et du 16 au 22). Les heures d’ouverture seront : tous les jours de 11 h à 20 h, sauf les dimanches de 11 h à 18 h.

Le Marché sera installé au Parc St. Mark du Vieux-Longueuil situé au 340, rue Saint-Charles Ouest. Pour plus de détails, visitez le metierstraditions.com